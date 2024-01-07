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Нетаньяху заявил о готовности урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами

Нетаньяху предложил урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическим путем

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Dana Kopel/Global Look Press

Израиль готов урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, слова которого передает газета «Давар».

«Я предлагаю «Хезболле» усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы — ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими способами», — сказал Нетаньяху.

6 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с делегатами представляющей интересы партии «Хезболла».

До этого армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по тыловым базам «Хезболлы», расположенным на юге Ливана.

2 января «Хезболла» блокировала проезды в южный пригород Бейрута.

Ранее Нетаньяху заявил, что ожидает продолжения войны в секторе Газа «много месяцев».

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