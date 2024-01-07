Немецкий политик рассказал, какое оружие не даст России победить на Украине

Глава оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что крылатые ракеты Taurus — единственное, что спасет Украину от поражения, и призвал срочно передать их Киеву. Об этом пишет портал T-Online.

Как отметил Зедер перед заседанием депутатов от ХСС в бундестаге, благодаря Taurus Украина смогла бы отражать удары российских ракет и беспилотников.

«По его словам, это «единственный серьезный шанс для Украины обрести новое мужество и не дать русским победить», — цитирует портал немецкого политика.

Глава ХСС также добавил, что Евросоюзу и ФРГ грозит кризис безопасности в случае победы России и отхода США от участия в разрешении международных проблем, и призвал к модернизации немецкой армии.

До этого с призывом к канцлеру Олафу Шольцу поставить ракеты Taurus Украине выступили депутаты от нескольких немецких партий.

Ранее в Германии рассказали о невосполнимых потерях ВСУ на Днепре.