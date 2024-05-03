Эксперт объяснил, от чего будет зависеть решение стран ЕС о депортации украинцев

Решение каждой страны Евросоюза о депортации украинских мужчин призывного возраста будет зависеть от состояния экономики и внутриполитической ситуации. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. По его словам, Германия, Франция и Чехия вряд ли выдадут беженцев, поскольку нуждаются в рабочей силе.

«Выдать уклонистов может Британия. Это государство не знает, что делать с мигрантами. Беженцы — проблема для Лондона, так как они создают социальную напряженность и дополнительную нагрузку на бюджет. Страны Бенилюкса, в свою очередь, могут отдать это решение на откуп отдельных территориальных общин», — продолжил эксперт.

Он также обратил внимание, что на сегодняшний день нет механизма, который бы позволил массово депортировать граждан другой страны.

3 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от мобилизации. При этом, по его словам, у Праги нет возможности оказывать влияние на процесс высылки украинцев с чешской территории.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти страны не намерены помогать находящимся в стране украинцам, которые уклоняются от призыва в армию.

Ранее стало известно, что украинские мужчины призывного возраста оставляют свои транспортные средства у границы с Молдавией и идут пешком на территорию соседней страны.