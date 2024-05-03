Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт объяснил, от чего будет зависеть решение стран ЕС о депортации украинцев

Политолог Скачко: решение стран ЕС о высылке беженцев зависит от политобстановки

close
100%
Michael Kuenne/Global Look Press

Решение каждой страны Евросоюза о депортации украинских мужчин призывного возраста будет зависеть от состояния экономики и внутриполитической ситуации. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Владимир Скачко. По его словам, Германия, Франция и Чехия вряд ли выдадут беженцев, поскольку нуждаются в рабочей силе.

«Выдать уклонистов может Британия. Это государство не знает, что делать с мигрантами. Беженцы — проблема для Лондона, так как они создают социальную напряженность и дополнительную нагрузку на бюджет. Страны Бенилюкса, в свою очередь, могут отдать это решение на откуп отдельных территориальных общин», — продолжил эксперт.

Он также обратил внимание, что на сегодняшний день нет механизма, который бы позволил массово депортировать граждан другой страны.

3 мая министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что республика поддерживает беженцев с Украины, но не уклонистов от мобилизации. При этом, по его словам, у Праги нет возможности оказывать влияние на процесс высылки украинцев с чешской территории.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что власти страны не намерены помогать находящимся в стране украинцам, которые уклоняются от призыва в армию.

Ранее стало известно, что украинские мужчины призывного возраста оставляют свои транспортные средства у границы с Молдавией и идут пешком на территорию соседней страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами