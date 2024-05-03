Ученые показали на видео «мох», «шпили» и «дожди» на Солнце

Европейское космическое агентство (ЕКА) получило кадры солнечной короны, снятые миссией ЕКА Solar Orbiter с расстояния, составляющего треть дистанции между Землей и Солнцем. Оказалось, что при ближайшем рассмотрении внешние слои нашей звезды напоминают волосы или перья. Видеозапись опубликована на официальном сайте ЕКА.

По данным агентства, самые яркие области короны Солнца имеют температуру около 1 млн °C, тогда как более холодные участки выглядят темнее из-за поглощения излучения.

В ЕКА отметили, что на видео можно рассмотреть такие структуры, как корональный мох, спикулы и корональный дождь. По словам специалистов, корональный мох придает Солнцу «пушистый» вид.

Эти структуры выглядят как тонкие кружевные детали, которые обычно появляются вокруг солнечных пятен. Они формируются в местах наиболее сильного магнитного поля.

Спикулы или шпили представляют собой высокие газовые выбросы, достигающие длины 10 тыс. километров.

Корональный дождь состоит из сгустков плазмы более высокой плотности, которые падают на поверхность звезды под действием гравитации.

Ранее ученые раскрыли секрет гигантских звездных взрывов.