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Кэмерон прокомментировал возможность отправки войск НАТО на Украину

Кэмерон назвал отправку войск НАТО на Украину опасной эскалацией

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Hannah Mckay/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон назвал опасной эскалацией отправку войск НАТО на Украину. Об этом сообщает Sky News.

Кэмерон подчеркнул, что не видит необходимости отправки военнослужащих Североатлантического альянса на Украину. Таким образом, Кэмерон не согласился с идеей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск стран Запада на Украину в случае прорыва со стороны ВС РФ.

До этого министр иностранных дел Великобритании в рамках своего визита в Киев начал переговоры о «столетнем сотрудничестве» между Лондоном и Киевом. В МИД Британии отметили, что приверженность Великобритании развитию партнерства с Украиной является «четким сигналом» ее намерения построить тесное и прочное сотрудничество с Украиной и украинским народом «на десятилетия вперед».

Ранее Reuters повторно опубликовало статью с заявлением Кэмерона про удары ВСУ по России.

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