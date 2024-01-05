Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Швеция намерена отказаться от помощи Мали из-за ее позиции по Украине

Швеция прекратит помощь Мали из-за ее отказа принять резолюцию ГА ООН по Украине

close
100%
Global Look Press

Правительство Швеции намерено прекратить помощь Мали в связи с ее отказом проголосовать за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, касающейся вывода российских войск с Украины. Об этом сообщает местный телеканал TV4 со ссылкой на заявление министра по вопросам помощи и внешней торговли королевства Йохана Форссела.

Чиновник напомнил, что Стокгольм поддерживал Бамако на протяжение последних 10 лет. За это время Швеция выделила на помощь Мали более 3,5 млрд шведских крон (около $352 млн).

«Когда мы сотрудничаем с другими странами, мы хотим, чтобы они также хотели сотрудничать со Швецией, но вместо этого Мали поддерживает действия России на Украине», — отметил Форссел.

26 декабря министр обороны Швеции Пол Йонссон призвал увеличить производственные мощности страны, чтобы обеспечить себя и Украину необходимыми артиллерийскими боеприпасами. Как сказал глава военного ведомства, из-за одновременной закупки снарядов для нужд Стокгольма и Киева королевство оказалось в крайне «сложной ситуации».

Ранее в Турции заявили, что не собираются спешить с одобрением членства Швеции в НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами