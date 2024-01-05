Швеция намерена отказаться от помощи Мали из-за ее позиции по Украине

Правительство Швеции намерено прекратить помощь Мали в связи с ее отказом проголосовать за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, касающейся вывода российских войск с Украины. Об этом сообщает местный телеканал TV4 со ссылкой на заявление министра по вопросам помощи и внешней торговли королевства Йохана Форссела.

Чиновник напомнил, что Стокгольм поддерживал Бамако на протяжение последних 10 лет. За это время Швеция выделила на помощь Мали более 3,5 млрд шведских крон (около $352 млн).

«Когда мы сотрудничаем с другими странами, мы хотим, чтобы они также хотели сотрудничать со Швецией, но вместо этого Мали поддерживает действия России на Украине», — отметил Форссел.

26 декабря министр обороны Швеции Пол Йонссон призвал увеличить производственные мощности страны, чтобы обеспечить себя и Украину необходимыми артиллерийскими боеприпасами. Как сказал глава военного ведомства, из-за одновременной закупки снарядов для нужд Стокгольма и Киева королевство оказалось в крайне «сложной ситуации».

Ранее в Турции заявили, что не собираются спешить с одобрением членства Швеции в НАТО.