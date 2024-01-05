В Крыму рассказали, как Зеленский сможет попасть на полуостров

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение смогут попасть в Крым только в наручниках и под конвоем, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Так он прокомментировал заявления Зеленского о планах Киева по изолированию полуострова и подрыву военных возможностей России.

По словам Константинова, возможности украинского лидера заключаются только в том, чтобы «гадить в Черноморском регионе по-мелкому». Он отметил, что 2023 год начинался с куда более грозных заявлений от украинских властей, только они ни к чему не привели. Спикер парламента Крыма добавил, что Украина может лишь устраивать кровавые теракты против мирных жителей.

«В идеале нам нужен такой уровень бдительности и готовности, чтобы мы могли упреждать любую украинскую гадость», — заключил он.

До этого директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться британской аудитории.

2 января депутат Госдумы России Михаил Шеремет заявил, что новогоднее обращение Зеленского, в котором тот назвал «всеми нашими» жителей Крыма и новых российских регионов, является «больными измышлениями».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.