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Слуцкого зарегистрировали кандидатом в президенты России

ЦИК зарегистрировал лидера ЛДПР Слуцкого в качестве кандидата в президенты РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала лидера ЛДПР Леонида Слуцкого в качестве кандидата в президенты. Об этом сообщает ТАСС.

Слуцкого выдвинули кандидатом в президенты на предвыборном партийном съезде 19 декабря.

1 января лидер ЛДПР подал документы в Центризбирком для регистрации своей кандидатуры на выборах президента России. ЦИК эти документы принял. На принятие решения о регистрации у комиссии было 10 дней.

В тот же день ЦИК объявил об окончании приема документов от претендентов, выдвинутых политическими партиями, для участия в президентских выборах РФ.

По словам заместителя председателя Центризбиркома Николая Булаева, в списке возможных кандидатов на президентских выборах числилось 11 человек. Булаев отметил, что остальные более чем 30 человек, оповестившие комиссию о намерении принять участие в выборах президента, до данного этапа не дошли.

28 декабря председатель ЦИК России Элла Памфилова заявляла, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже составило 33 человека.

Ранее Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев.

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