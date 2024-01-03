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США призвали вернуть замороженные афганские активы с процентами

Спецпред РФ Кабулов: США должны вернуть замороженные активы Афганистана

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Нина Зотина/РИА «Новости»

США необходимо вернуть замороженные активы Афганистана не просто сполна, а с процентами. Такое мнение высказал в интервью ТАСС специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

По его словам, это принципиальный вопрос.

«Без этого мы не видим себя в какой-то одной команде с американцами», — сказал Кабулов.

В начале августа 2021 года исламистское радикальное религиозно-политическое движение «Талибан» (организация запрещена в России) активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошло в Кабул и на следующий день объявило об окончании войны. В течение двух недель граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей активно эвакуировали. В ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

29 декабря официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что власти страны приняли решение исключить движение «Талибан» из списка запрещенных в республике организаций. Кабулов, комментируя это решение, назвал его суверенным правом Казахстана, к которому Россия относится с уважением.

Ранее движение «Талибан» объявило о запрете политических партий в Афганистане.

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