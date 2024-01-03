Токаев назвал причины попытки госпереворота в Казахстане в 2022 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причинами массовых беспорядков и попытки государственного переворота в стране в 2022 году нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой. Его слова приводит Egemen Qazaqstan.

По его словам, невооруженным взглядом было видно, что этот застой перешел в деградацию власти и общества. Политик после его избрания на пост президента Казахстана в 2019 году взял курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни и демонополизацию экономики.

Токаев признал, что этот новый курс вызвал резкое неприятие влиятельных лиц, увидевших в нем угрозу глубоко укоренившейся обстановке в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах.

Президент заявил, что эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, они стремились насильственным образом захватить власть в Казахстане, подготовка к этому началась с середины 2021 года.

В дальнейшем правительство приняло неправомерное решение по резкому повышению цен на сжиженный газ, и в Мангистауской области подстрекаемые провокаторами граждане вышли на улицы, рассказал Токаев.

Он добавил, что специально подготовленные люди разными методами потворствовали нагнетанию обстановки в стране, однако даже в такой сложной ситуации органы правопорядка избегали применения силы.

Впоследствии к протестующим присоединились криминальные банды, лидеры которых были подконтрольны заговорщикам и контактировали с террористами, в том числе прибывшими извне», продолжил Токаев. По его словам, с помощью специальных технологий провокаторы превратили мирные протесты в массовые беспорядки, сопровождавшиеся масштабным насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату — бывшую столицу и крупнейший город Казахстана.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.