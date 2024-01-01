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Тайвань предложил «мир с достоинством» после слов Си о воссоединении

Президент Тайваня Цай Инвэнь: мир с Китаем должен основываться на достоинстве

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Политика Тайваня по налаживанию отношений с Китаем должна определяться волей народа, а мир между странами — основываться на достоинстве. С таким заявлением выступила президент Тайваня Цай Инвэнь после выступления председателя КНР Си Цзиньпина, в котором тот заявил о необходимости воссоединения с Тайванем, сообщает РБК.

«Народ Тайваня хочет мира, но мы хотим мира с достоинством», — отметила Цай Инвэнь

По словам политика, Пекин должен уважать итоги будущих выборов на острове. Она также отметила, что обе стороны должны ответственно относиться к поддержанию мира и стабильности.

Цай подчеркнула, что приоритетом для ее страны является укрепление обороны, включая программу создания подводных лодок.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью.

До этого сообщалось, что власти Китая оказывали давление на популярную тайваньскую рок-группу Mayday, принуждая ее участников делать прокитайские заявления в преддверии выборов на острове.

Ранее в КНР высказались о военной помощи США Тайваню.

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