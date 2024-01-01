Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену заявила, что прогнозы президента России Владимира Путина оказались точными.

По ее словам, на Петербургском экономическом форуме Путин говорил, что российская экономика находится в десятке крупнейших экономик мира и может обогнать немецкую.

Кнайсль подчеркнула, что после этой речи Путина экономика РФ обогнала немецкую.

«Это событие в экономической политике», — заключила она.

До этого газета Welt am Sonntag писала, что большинство жителей Германии считают, что правительство канцлера Олафа Шольца не сможет решить проблемы с нелегальными мигрантами.

69% респондентов выразили точку зрения, что кабмин не сможет справиться с нелегальной миграцией в стране, 23% процента считают наоборот. В исследовании принимали участие 2092 человека.

The Times сообщала, что Германия может лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году из-за санкций против России.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.