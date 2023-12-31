Сунак проигнорировал Украину в новогоднем обращении

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не стал упоминать Украину в своем новогоднем обращении. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уделил внимание внутриполитическим достижениям британского правительства и планам на будущее. Сунак обратил внимание на кризис стоимости жизни и снижение инфляции, сделав акцент на здравоохранении.

До этого в Великобритании рассказали о тайном плане властей на 2024 год. Оппозиционная Лейбористская партия готова к досрочным выборам в Великобритании в мае 2024 года, заявила министр теневого кабинета Эмили Торнберри. Она отметила, что на возможность проведения выборов указывают планы властей объявить бюджет в начале марта 2024 года — самая ранняя дата за 13 лет, не считая периода пандемии. Торнберри подчеркнула, что лейбористы готовы выступить против консерваторов.

На праздниках премьер-министр Великобритании записал рождественский ролик в стиле «Один дома».

Ранее рейтинг премьера Великобритании Риши Сунака достиг рекордно низкой отметки.