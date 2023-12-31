Небензя назвал обстрел Белгорода актом терроризма

Постпред России Василий Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, что удар ВСУ по Белгороду был преднамеренным и избирательным. Трансляция заседания велась на сайте Всемирной организации.

«Речь идет о преднамеренном неизбирательном комбинированном ударе по мирному городу», — сказал он.

Он добавил, что произошедшее является преднамеренным актом терроризма.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международные органы с требованием осудить атаку. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Постоянный представитель РФ в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк не имеет права занимать свой пост в связи с молчанием по теме обстрела Белгорода.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.