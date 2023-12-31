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Евросоюз утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии

ЕС впервые в истории утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии

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Virginia Mayo/AP

Совет Евросоюза принял официальное решение с марта 2024 года отменить паспортный контроль между странами шенгенского пространства, Румынией и Болгарией, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление испанского председательства ЕС.

«Совет ЕС принял решение расширить шенгенскую зону для Болгарии и Румынии», — говорится в документе.

Отмечается, что нововведение будет введено только на воздушном и морском транспорте, на наземных пунктах пропуска он сохранится. Подчеркивается, что введение «частичного Шенгена» для этих двух стран стало первым прецедентом в истории Евросоюза.

До этого премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что принципиальное соглашение с Австрией по вступлению Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону было достигнуто.

Также сообщалось, что Румыния также присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах в марте 2024 года.

Ранее Венгрия предупредила Болгарию о наложении вето на вступление страны в Шенген.

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