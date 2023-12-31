Небезя уличил Запад в соучастии совершаемых властями Украины преступлений

Большинство стран Евросоюза, США и Великобритания являются соучастниками преступлений, на которые идут украинские власти. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Не стройте иллюзий и не прикидывайтесь», — отметил постоянный представитель РФ при ООН, уточнив, что большинство стран Евросоюза являются соучастниками «творимых киевской шайкой преступлений».

Небензя назвал США, Британию и Бельгию соучастниками преступлений Киева.

В ходе выступления на созванном Россией заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода он назвал обстрел со стороны Украины «преднамеренным актом терроризма», который направлен на мирных граждан. По словам Небензи, атака по центральной части российского города был заранее спланирован и тщательно подготовлен.

Он подчеркнул, что Запад является соучастником совершаемых украинскими властями преступлений.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода и другие районы города. Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой, которое уже началось.

В Белгороде отменили массовые мероприятия после обстрелов.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.