Из европейских лидеров президент РФ Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом только премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Сербии Александара Вучича. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Кремля.

В поздравлении Орбану российский лидер отметил, что отношения Венгрии и РФ сохранили позитивную динамику, несмотря на сложную международную обстановку.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Путин также подтвердил настрой на продолжение конструктивного и прагматичного взаимодействия двух стран, которое позволит воплощать в жизнь важные совместные экономические проекты.

В поздравлении сербскому лидеру Вучичу Путин отметил, что, несмотря на непростую международную обстановку, отношения между Россией и Сербией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном ключе.

Президент РФ также выразил готовность к диалогу и продуктивной совместной работе с Сербией по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

До этого бывший руководитель Агентства безопасности и информации (БИА, разведка и контрразведка) Сербии и председатель «Движения социалистов» Александр Вулин заявлял, что Россия поддержала Сербию в связи с текущими беспорядками в стране, что поспособствовало сохранению конституционного порядка в республике.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в телефонном разговоре с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком заявлял, что Будапешт не намерен менять свою промиротворческую позицию в отношении конфликта на Украине.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.