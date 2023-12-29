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Во Франции заявили о возможной ответственности европейцев за долги Киева

Французский политик Галлуа: долговое бремя Киева может лечь на плечи европейцев

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РИА Новости

Намерение Евросоюза выдать кредит Украине в размере €20 млрд в обход вето Венгрии может лечь на плечи самих европейцев. Такое мнение выразил лидер французского движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа, слова которого передает РИА Новости.

Политик отметил, что начало возврата долгов Киева назначено на 2028 год.

«Если Украина не выиграет конфликт и не сможет погасить кредит, €20 млрд будут утеряны, тогда европейским гражданам придется их возвращать», — констатировал он.

29 декабря директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов связал динамику поставок западной военной помощи Украине с успехами и неудачами ВСУ на фронте.

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что западные страны понимают бессмысленность помощи Украине.

Также американский телеканал CNN выразил мнение, что Украина на фоне задержек с финансовой и военной помощью со стороны Запада не сможет победить в конфликте.

Ранее было названо число солдат ВСУ, прошедших подготовку в Германии.

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