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Военный заявил о понимании Западом бессмысленности помощи Украине

Военный эксперт Дандыкин: Запад понимает бессмысленность поддержки Киева

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Pool/G7 Hiroshima/Global Look Press

Западные страны понимают бессмысленность помощи Украине. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, слова которого передает издание «Известия».

Так он прокомментировал заявление отставного британского полковника Ричарда Кемпа, который выразил мнение, что отступление ВСУ из Марьинки неблагоприятно сказалось на поддержки Киева со стороны Запада.

«Думаю, это связано не только с освобождением Марьинки, но и с истощением летнего контрнаступления, и очевидно, что это происходит сейчас и на других линиях фронта, в том числе и в районе Авдеевки», — заявил Дандыкин.

Он считает, что россияне не остановятся на Марьинке. По его словам, Запад понимает, что российские войска будут продвигаться, но до последнего будет истощать Украину.

29 декабря депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что на Украине нет денежных средств на мобилизацию населения страны.

Телеканал CNN писал, что Украина без помощи Запада сможет выжить, но не победить.

Ранее посол США в Киеве призвала Вашингтон возобновить финансирование Украины.

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