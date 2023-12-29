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В США заявили, что Украина не сможет победить

CNN: Украина на фоне задержек помощи Запада не сможет победить

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина на фоне задержек с финансовой и военной помощью со стороны Запада не сможет победить в конфликте. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«У Украины будут средства выжить, но не победить», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что на данный момент в украинском обществе наблюдаются признаки напряженности по мере того, как «экономика изо всех сил пытается снова начать расти».

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил о внеочередной встрече доноров Украины в январе. По его словам, донорам следует начать координировать свои действия, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат госслужащим, если США и Евросоюз не предоставят необходимое финансирование в начале следующего года. По ее словам, подобное решение может затронуть 500 тыс. госслужащих, 10 млн пенсионеров и 1,4 млн учителей.

Ранее украинский эксперт рассказал, сколько еще продержится Украина.

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