В США заявили, что Украина не сможет победить

Украина на фоне задержек с финансовой и военной помощью со стороны Запада не сможет победить в конфликте. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«У Украины будут средства выжить, но не победить», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что на данный момент в украинском обществе наблюдаются признаки напряженности по мере того, как «экономика изо всех сил пытается снова начать расти».

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил о внеочередной встрече доноров Украины в январе. По его словам, донорам следует начать координировать свои действия, чтобы направить замороженные российские активы на восстановление Украины.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат госслужащим, если США и Евросоюз не предоставят необходимое финансирование в начале следующего года. По ее словам, подобное решение может затронуть 500 тыс. госслужащих, 10 млн пенсионеров и 1,4 млн учителей.

Ранее украинский эксперт рассказал, сколько еще продержится Украина.