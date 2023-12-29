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В Великобритании рассказали о тайном плане властей на 2024 год

Оппозиция в Великобритании ждет досрочные выборы весной 2024 года

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Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

Оппозиционная Лейбористская партия готова к досрочным выборам в Великобритании в мае 2024 года, заявила министр теневого кабинета Эмили Торнберри, передает The Guardian. По ее словам, когда правящая Консервативная партия признает, что собирается пойти на голосование в эти сроки, является «самым большим секретом в Вестминстере».

«Реакция всей страны такова: давайте. Страна отчаянно нуждается во всеобщих выборах», — отметила Торнберри.

Она добавила, что на возможность проведения выборов в мае указывают планы властей объявить бюджет в начале марта 2024 года — самая ранняя дата за 13 лет, не считая периода пандемии. Торнберри подчеркнула, что лейбористы готовы выступить против консерваторов.

Как указывает The Guardian, большая часть Вестминстера ожидала, что премьер Великобритании — лидер Консервативной партии — Риши Сунак подождет с выборами до осени или зимы. Издание заключает, что если оставить голосование на самый поздний срок, у консерваторов появится больше надежд на восстановление в опросах, где они отстают от лейбористов на 15-20 пунктов.

Ранее рейтинг премьера Великобритании Риши Сунака достиг рекордно низкой отметки.

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