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Памфилова рассказала, как пройдет «корпоратив» ЦИК

Глава ЦИК Памфилова заявила, что ведомство будет работать в предновогоднюю ночь

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Центризбирком не собирается проводить никаких корпоративов 31 декабря, о чем пишут некоторые Telegram-каналы, заявила глава ведомства Элла Памфилова, передает ТАСС. По ее словам, вместо этого будет идти работа, связанная с президентскими выборами 2024 года.

«Оказывается, 31 декабря, то есть послезавтра, в ЦИК будет корпоратив новогодний. Мы тут поискали, посмотрели и решили, что, видимо, с учетом того, что до 1 января мы принимаем документы от партий, кандидатов, здесь мы, как говорится, на страже, на стреме, видимо, наполним слово «корпоратив» новым смыслом, по-циковски, «корпоратив по-циковски» — прием, проверка документов в предновогоднюю ночь», — отметила Памфилова.

Она добавила, что новость о «корпоративе» в итоге повеселила сотрудников Центризбиркома России.

Выборы президента России пройдут в середине марта следующего года. В конце декабря 2023 года ЦИК завершил прием документов от самовыдвиженцев, кандидаты же от партий имеет возможности предоставить материалы до 18.00 1 января.

Ранее Памфилова озвучила масштабы дистанционного голосования.

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