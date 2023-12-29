Запад осудил обогащение урана Ираном

Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты осудили увеличение Ираном объемов производства высокообогащенного урана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление стран.

«Производство высокообогащенного урана Ираном не имеет заслуживающего доверия гражданского оправдания… Эти решения ... представляют собой безрассудное поведение в напряженном региональном контексте… Мы осуждаем это действие», - говорится в заявлении ФРГ, Франции, Великобритании и США.

Отмечается, что ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло об ускорении Ираном темпов производства высокообогащенного урана чистотой до 60% - это степень обогащения, близкая к оружейной, с его помощью можно создать три атомные бомбы.

В конце ноября генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал международное сообщество вернуться к диалогу с Ираном и учесть его ядерные амбиции.

В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что США и западным участникам Соглашения по всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) не удастся заретушировать собственное нарушение плана.

Ранее в МАГАТЭ оценили количество обогащенного урана у Ирана.