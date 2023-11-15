В МАГАТЭ оценили количество обогащенного урана у Ирана

По данным отчета Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) стало известно, что Иран располагает достаточным объемом обогащенного урана для создания трех атомных бомб. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве подчеркнули, что у Ирана в наличии есть достаточно урана, который обогащен до 60% — степень, близкая к оружейной, с его помощью можно создать три атомные бомбы.

В МАГАТЭ подчеркнули, что иранская сторона препятствует работе агентства, Тегеран не предоставляет его специалистам доступ для установки нового мониторингового оборудования и отказывается объяснять присутствие частиц урана на двух незадекларированных объектах.

До этого стало известно, что Иран отозвал аккредитацию у восьми экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые отслеживали выполнение Тегераном обязательств по ядерной программе.

В связи с этим гендиректор организации Рафаэль Гросси сообщил, что подобный шаг ограничит возможности МАГАТЭ осуществлять проверки в Иране. Он осудил шаги Тегерана, призвав страну к сотрудничеству, отмечается в материале.

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