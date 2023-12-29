Стало известно о «сложнейшем» разговоре Байдена и Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел «один из самых сложных и фрустрирующих» телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет онлайн-издание Axios.

Согласно материалу издания, Белый дом добивается от правительства Израиля возобновления перечисления в бюджет Палестинской национальной администрации (ПНА) средств, которые собирались в виде налогов и пошлин от лица палестинских властей до нападения на страну правящего в секторе Газа движения ХАМАС.

«Эта часть субботнего звонка двух лидеров стала одной из самых сложных и фрустрирующих бесед, которые Байден вел с Нетаньяху с начала войны в Газе», — сказано в статье американо-израильского журналиста Барак Равид, который ссылается на представителей администрации США.

По мнению журналиста, это является признаком растущего напряжения между Байденом и Нетаньяху.

В статье отмечается, что под давлением США Израиль согласился возобновить переводы средств, которые составляют львиную долю бюджета ПНА, однако за вычетом сумм, которые причитаются сектору Газа. Палестинские власти при этом отказались принимать деньги, и компромиссом стала предложение Нетаньяху о передаче средств на временное хранение Норвегии до выработки механизмов, которые бы гарантировали, что ими не воспользуется ХАМАС.

До этого сообщалось, что Нетаньяху отклонил просьбы директоров Моссада, ШАБАК, ЦАХАЛ и министерства обороны о том, чтобы провести совещание по будущему сектора Газа после завершения боевых действий на территории палестинского анклава. Израильский премьер также называл «дерадикализацию» всего палестинского общества условием мира в секторе Газа. До этого он отверг международное участие в демилитаризации Газы.

Ранее Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.