В Болгарии заявили, что достигли соглашения с Австрией по Шенгену

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что принципиальное соглашение с Австрией по вступлению Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону было достигнуто. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.

«После сложных переговоров две страны достигли принципиального соглашения с Австрией о присоединении к Шенгенской зоне», — заявил он.

Отмечается, что на первом этапе Шенгенское соглашение для двух стран будет действовать только для воздушных и морских границ.

Денков отметил, что Австрия пообещала продолжить переговоры о полном вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с отменой проверок на наземных границах.

До этого сообщалось, что Румыния также присоединится к Шенгенской зоне в аэропортах и портах в марте 2024 года. На уровне ЕС была согласована дата о присоединении для воздушного и морского транспорта — 31 марта 2024 года, а для сухопутных границ перспективой является 2025 год.

Ранее премьер Болгарии назвал решение проблемы с вето Венгрии на членство в Шенгене.