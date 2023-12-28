В Молдавии выборы президента и референдум о вступлении в ЕС пройдут одновременно

Власти Молдавии могут совместить президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента страны.

«Соответствующие поправки были одобрены на сегодняшнем пленарном заседании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что референдум о вступлении в ЕС может быть проведен одновременно с выборами президента, парламента и местных органов власти.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что референдум о вхождении республики в состав Евросоюза невозможно организовать на территории Приднестровья, поскольку регион не контролируется официальными властями.

Санду подчеркнула, что жители левого берега Днестра могут прийти проголосовать на избирательных участках на правом берегу.

Санду также сообщала о намерении инициировать в 2024 году всенародный референдум по вопросу евроинтеграции республики.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.