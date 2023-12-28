ЦИК зарегистрировал уполномоченных «Новых людей»

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала уполномоченных представителей партии «Новые люди», которая выдвинула Владислава Даванкова кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК.

Отмечается, что в качестве уполномоченных зарегистрированы Ахметзянов Айрат Касыймович, Осипов Олег Борисович.

Уполномоченным представителем по финансовым вопросам Даванкова зарегистрирована Анна Новикова.

Кроме того, у кандидата есть возможность открыть специальный избирательный счет для накопления средств в избирательный фонд.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Выдвижение кандидатов от всех партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение проходило до 27 декабря.

Ранее в ЦИК назвали число доверенных лиц Путина на выборах президента России.