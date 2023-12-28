Зарубежные делегации пригласят в Москву по случаю 80-летия Победы

Зарубежные делегации пригласят на торжества в Москве по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которые будут отмечаться в 2025 году. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью газете «Известия».

«Очевидно, что в юбилейных торжествах 9 мая 2025 года в Москве примут участие зарубежные официальные делегации», — сказал Вершинин.

Приглашения в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций будут направлены от имени президента России Владимира Путина, отметил он и добавил, что российская сторона ожидает прибытия почетных гостей из числа видных общественных и политических деятелей зарубежных стран.

По мнению замглавы МИД РФ, помнить об уроках войны важно, особенно в настоящее время, когда в мире, по его словам, поднимается новая волна экстремизма, а также существует реальная опасность повышения уровня конфликтности в международных отношениях.

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