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Журналист Херш заявил, что премьер Израиля знал о планах ХАМАС

Херш: Нетаньяху заранее знал о подготовке ХАМАС нападения на Израиль

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Abir Sultan Pool/Reuters

Американский публицист Сеймур Херш утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о том, что палестинское движение ХАМАС готовит нападение на израильскую территорию. Об этом сообщает ТАСС.

Херш утверждает, что информированный израильский чиновник рассказал ему, что премьер Израиля «видел и читал» оценку подразделения 8200.

Речь идет о сведениях израильского разведывательного подразделения 8200, которое задолго до событий 7 октября обнаружило, что ХАМАС ведет подготовку к вылазке на территорию Израиля.

Источник Херша утверждает, что Нетаньяху вовлечен в отчаянную кампанию по сохранению власти, обвиняя Шин Бет и Моссад — два главных израильских разведывательных ведомства — в сокрытии от него информации.

До этого стало известно, что спецслужбы Израиля заполучили план нападения палестинского радикального движения ХАМАС более чем за год до атаки.

Как пишет The New York Times, чиновники признались, что если бы они своевременно и серьезно отнеслись к полученной информации, то лучше бы подготовились к вооруженному конфликту или вовсе бы избежали нападения.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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