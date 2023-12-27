Стало известно, сколько Киев получил денег от Запада с начала СВО

Украина с начала СВО получила от западных партнеров $73,6 млрд в государственный бюджет, из них 42,5 млрд в 2023 году. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Украина привлекла (с начала СВО – прим. ред.) 73,6 млрд $ в госбюджет от международных партнеров. Из них 42,5 млрд $ за этот год. Крупнейшие доноры: ЕС, США и МВФ», — заявил Железняк.

До этого министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина без выделенных денежных средств со стороны Запада рискует отложить выплаты заработных плат 500 тысячам госслужащих и 1,4 млн учителей, кроме того, без льгот могут остаться 10 млн украинских пенсионеров.

15 декабря Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в конце января или начале февраля 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

Ранее Украине предрекли резкий отток населения из-за нового закона о мобилизации.