Медведев обратился к Ким Чен Ыну в преддверии Нового года

Заместитель председателя Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с наступающим Новым годом. Обращение российского политика опубликовало информагентство ЦТАК.

«В 2023 году достигнут новый прогресс во взаимодействии между партией «Единая Россия» и Трудовой партией Кореи, сплоченными стремлением формировать справедливое многополярное мироустройство, противостоять неравенству и бороться с современными неоколониалистами», — заявил Медведев.

Он добавил, что «Единая Россия» продолжит активное взаимодействие с коллегами из Северной Кореи для обеспечения мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Медведев пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и новых достижений, а корейскому народу — мира и благополучия.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в канун Рождества справился о здоровье «заболевшей» Европы.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.