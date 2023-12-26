Раскрыта заинтересованность элит Ирана в дестабилизации отношений с Россией

Часть элиты Ирана заинтересована в дестабилизации отношений с Российской Федерацией и налаживании контактов со странами Запада. Об этом «Ленте.ру» заявила кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики и экономической географии стран Азии и Африки МГУ Елена Дунаева.

По ее словам, в Иране существуют определенные силы, которые больше устремлены на Запад, и которые прямо заинтересованы в дестабилизации взаимоотношений с Россией, но не в их укреплении.

«Естественно, это выливается в обсуждении на трибуне иранского парламента», — добавила эксперт.

Востоковед указала, что согласно последним социологическим опросам, «более 60% общества Ирана выступают против развития стратегических отношений с Россией». Дунаева подчеркнула, что среди иранцев укоренилось мнение, что «экономически Российская Федерация всегда будет конкурентом Ирана».

До этого Елена Дунаева рассказала, что Россия надеется на дипломатическое урегулирование спора вокруг островов Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб в Персидском заливе из-за стремления сотрудничать как с Ираном, так и с арабским миром.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».