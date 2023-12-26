МИД Японии хочет возобновить соглашение о промысле с Россией в районе Курил

Япония намерена добиваться согласования с Россией соглашения о рыбном промысле в районе южной части Курильских островов. Об этом сообщила на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Ёко Камикава, передает ТАСС.

«Мы продолжим вести работу с российской стороной с целью осуществления промысла», — сказала глава ведомства.

Камикава возложила вину за сложившуюся ситуацию на Россию. По ее словам, японская сторона ведет координации на разных уровнях, но до сих пор не получила «никакого положительного ответа» от РФ по поводу осуществления промысла.

В середине ноября на Сахалине ответили на претензии Японии в отношении Курильских островов. По словам депутата Сахалинской областной думы Александра Болотникова, с Японией нужно дружить, торговать, развивать культурные и общественные связи, но под лозунгом: «Курилы были, есть и будут российской территорией».

Ранее РФ призвала Японию разрешить взять пробы в районе сброса воды с «Фукусимы».