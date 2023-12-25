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Нежелательные лица в РФ не смогут организовать НКО

Путин запретил учреждение НКО нежелательными лицами

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участникам признанных в РФ нежелательными иностранными организациями организовывать и состоять в некоммерческих организациях (НКО). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Согласно нововведению лица, которые включены в перечень международных неправительственных организаций, работа которых признана нежелательной в России, не смогут учреждать некоммерческие организации (НКО) или вступать в них.

Кроме того, согласно закону, устанавливается возможность исключать лиц из состава учредителей НКО по инициативе органов ее управления.

До этого стало известно, что сообщество поддержки российской версии «Википедии» «Викимедиа.ру» будет закрыто. Об этом «Газете.Ru» сообщил исполнительный директор некоммерческой организации (НКО) Станислав Козловский.

Ранее Минюст РФ добавил еще две организации в реестр нежелательных.

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