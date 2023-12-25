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Секретарь Совбеза Белоруссии заявил о гибридной войне против страны

Секретарь Совбеза Белоруссии Вольфович заявил о гибридной войне против Минска

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Depositphotos

Против Белоруссии идет гибридная война. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на церемонии открытия памятного знака в Новополоцке в честь участников войны в Афганистане, передает БелТА.

Как заявил Вольфович, воины-интернационалисты в Афганистане пытались искоренить экстремизм и терроризм и сделать афганский народ «счастливее, а жизнь в Афганистане безопаснее».

По его словам, в настоящее время геополитическая обстановка в мире стала еще сложнее.

«Экстремизм и терроризм также подняли голову и также в разных уголках мира развязывают войны и конфликты. Сегодня во многом против нашей страны развязана гибридная война, также пытаются экстремисты, террористы дестабилизировать обстановку на территории нашей страны, перечеркнуть нашу историческую память, фальсифицировать события Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, но нашу память не перечеркнуть», — сказал глава белорусского Совбеза.

До этого дизайнер Артемий Лебедев оценил памятник картошке в Белоруссии.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.

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