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В посольстве РФ прокомментировали вызов дипломата в МИД Ирана

В посольстве РФ назвали дружественной атмосферу на вызове дипломата в МИД Ирана

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Shutterstock

Иран попросил временного поверенного в делах при посольстве Российской Федерации передать Москве позицию Тегерана по спорным с Объединенными Арабскими Эмиратами островам, встреча прошла «в дружественной атмосфере». Об этом сообщили РБК в посольстве РФ.

Основным итогом прошедшей встречи с российской дипмиссии назвали подтверждение глубоких многоплановых отношений между РФ и Ираном. 25 декабря состоится подписание соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном о свободной торговле. Также в Тегеране откроют памятник советско-российскому поэту Расулу Гамзатову.

В настоящее время идут переговоры статс-секретаря, заместителя министра МЧС России Алексея Серко с его иранскими коллегами, которые заинтересованы в сотрудничестве и профильном содействии с российской стороной, рассказали в посольстве.

Накануне МИД Ирана вызвал поверенного в делах при посольстве РФ из-за заявления российского представителя по спорным островам в Персидском заливе. Дипломату была вручена нота протеста в связи с совместным коммюнике участников 6-го форума российского-арабского сотрудничества, в котором Москва присоединилась к призывам найти мирное решение «конфликта между ОАЭ и Ираном из-за островов».

Ранее сообщалось, что логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном.

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