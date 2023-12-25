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Дипломат объяснил протесты в Сербии попыткой раскачать власть из-за позиции Вучича по РФ

Посол РФ в Сербии: попытка раскачать власть Вучича связана с его позицией по РФ

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Александар Джорович/РИА «Новости»

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что попытка раскачать власть сербского лидера Александра Вучича относится к его твердой позиции в вопросе неприсоединения к антироссийским санкциям. Об этом сообщает «Россия 24».

«Все недовольство и попытка раскачать власть Вучича, в первую очередь, связаны с его твердой позицией по неприсоединению к антироссийским санкциям», — заявил Боцан-Харченко.

Ранее сообщалось, что Боцан-Харченко завершил встречу с президентом Сербии Александром Вучичем на фоне протестов в Белграде. Отмечается, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич поблагодарила российские спецслужбы за сведения о готовившихся беспорядках в столице республики. Около 9 утра (11.00 мск) автомобиль российской дипмиссии прибыл ко входу в резиденцию президента Сербии. Встреча прошла за закрытыми дверями, без участия прессы. Ожидается, что Вучич позднее выступит с обращением.

Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия», несогласные с итогами прошедших в стране 17 декабря выборов, устроили беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда. Поздно вечером 24 декабря полиция в течение нескольких минут разогнала участников перед администрацией Белграда, очистив площадь от них, и выставила оцепление.

Ранее в МИД РФ заявили, что коллективный Запад раскачивает ситуацию в Сербии.

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