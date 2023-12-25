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Пушков назвал «священную корову» властей стран Европы

Сенатор Пушков назвал массовую миграцию «священной коровой» властей стран Европы

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что массовая миграция является «священной коровой» властей стран Европы. Таким образом он прокомментировал пост британского политического активиста Марка Коллетта о том, что Брюссель превратился в «трущобы третьего мира».

На видео, опубликованном Коллеттом, запечатлены живущие на улице люди. По словам Пушкова, элита европейских стран «прячется от этих сцен в своих загородных особняках, стеклобетонных зданиях Евросоюза и дорогих отелях, делая вид, что этого не видит и не слышит».

Он считает, что назвать глупостью подобную политику европейских государств «было бы слишком просто».

«Это нечто много хуже — это следствие тамошней идеологии, подминающей здравый смысл», — указал Пушков.

Ранее депутат Европейского парламента от польской партии «Право и справедливость» Ядвига Вишневска раскритиковала реформу миграционной политики ЕС, заявив, что она легализует преступную деятельность и ведет к росту опасности на континенте.

До этого еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон заявила, что Европейский парламент и государства — члены Евросоюза пришли к соглашению по реформе миграционной политики. Она уточнила, что это поможет лучше защитить границы стран ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет возвести стены в третьих странах из-за мигрантов.

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