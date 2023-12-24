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В Госдуме ответили на призыв Борреля не допустить победы Москвы

Депутат Журова: целью призыва Борреля не дать РФ победить было запугивание

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала целью призыва Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля не дать России победить запугивание Москвы. Ее слова приводит «Лента.ру».

«Те ресурсы, которые первоначально были заложены и предполагались, уже иссякли. Они видят, что нам как-то только лучше становится, а не хуже. Не рассчитывали, видимо, на такое тоже. Попугать просто решили, давайте так говорить», — заявила Журова.

По словам депутата, такой шаг связан с тем, что в Евросоюзе не знают, как убедить колеблющиеся страны объединения одобрить выделение новых средств на поддержку Украины.

До этого Боррель призвал Европу сменить курс, чтобы не дать РФ победить. Также европейский дипломат заявил, что Евросоюз потерпит серьезный ущерб, если у него не получится остановить кровопролитие в Газе.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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