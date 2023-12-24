Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине объяснили, почему Байден не даст Киеву закончить конфликт

Азаров: завершение конфликта на Украине ударит по перспективам Байдена

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден не даст украинскому коллеге Владимиру Зеленскому завершить конфликт на Украине, поскольку опасается за свое политическое будущее. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По мнению Азарова, при президентстве Байдена Киеву не позволят не только закончить боевые действия, но и пойти на перемирие.

«Он [Байден] не даст Зеленскому закончить конфликт, потому что капитуляция «Зе-режима» ударит по политическим перспективам Байдена. Поэтому он будет опекать и финансировать своих киевских марионеток, надеясь хоть на какие-то успехи ВСУ», — полагает Азаров.

До этого Зеленский посетил Вашингтон, чтобы убедить американских политиков выделить дополнительную финансовую помощь Украине. При этом Зеленскому советовали «не делиться чем-либо с Байденом, если он не хотел, чтобы оно оказалось на первой полосе Washington Post». Таким образом украинские чиновники выразили недоверие к способности США хранить важные секреты.

Ранее в США назвали причину, по которой Байден не передал Киеву оружие в начале СВО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами