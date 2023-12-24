Президент США Джо Байден не даст украинскому коллеге Владимиру Зеленскому завершить конфликт на Украине, поскольку опасается за свое политическое будущее. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По мнению Азарова, при президентстве Байдена Киеву не позволят не только закончить боевые действия, но и пойти на перемирие.

«Он [Байден] не даст Зеленскому закончить конфликт, потому что капитуляция «Зе-режима» ударит по политическим перспективам Байдена. Поэтому он будет опекать и финансировать своих киевских марионеток, надеясь хоть на какие-то успехи ВСУ», — полагает Азаров.

До этого Зеленский посетил Вашингтон, чтобы убедить американских политиков выделить дополнительную финансовую помощь Украине. При этом Зеленскому советовали «не делиться чем-либо с Байденом, если он не хотел, чтобы оно оказалось на первой полосе Washington Post». Таким образом украинские чиновники выразили недоверие к способности США хранить важные секреты.

Ранее в США назвали причину, по которой Байден не передал Киеву оружие в начале СВО.