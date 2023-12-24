Президент Ирана счел неэффективным Совбез ООН

Последние события в мире продемонстрировали неэффективность Совета безопасности ООН. Об этом заявил на смеждународной конференции по Палестине президент Ирана Эбрахим Раиси, передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт главы Исламской Республики.

«Место под названием Совет Безопасности ООН <…> официально заявило о своем бессилии», — отметил президент Ирана.

По его мнению, организация доказала, что на нее не следует полагаться. Раиси подчеркнул, что необходимо искать другой механизм для установления «безопасности в мире».

До этого президент Ирана назвал США «крупнейшим фактором нестабильности». Он подчеркнул, что американские власти несут ответственность за величайшие преступления против прав человека.

Накануне Раиси и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили текущую ситуацию в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Россия и Иран скоро могут подписать межгосударственный договор.