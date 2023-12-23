В КПРФ официально выдвинули своего кандидата на выборах президента РФ

Съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его однопартийца Дениса Парфенова.

Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Харитонов уже выдвигался от КПРФ на выборах главы государства в 2004 году, тогда он занял второе место.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты России в начале недели,

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что команда партии единодушно поддерживает депутата Николая Харитонова в качестве кандидата.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 23 декабря заявила, что число желающих стать кандидатами в президенты Российской Федерации составило 29 человек.

Ранее стало известно, что Явлинский не будет участвовать в выборах президента России.