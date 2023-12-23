Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В КПРФ официально выдвинули своего кандидата на выборах президента РФ

Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборах президента РФ

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его однопартийца Дениса Парфенова.

Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Харитонов уже выдвигался от КПРФ на выборах главы государства в 2004 году, тогда он занял второе место.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что Николай Харитонов подаст документы в ЦИК о регистрации кандидатом в президенты России в начале недели,

До этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что команда партии единодушно поддерживает депутата Николая Харитонова в качестве кандидата.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 23 декабря заявила, что число желающих стать кандидатами в президенты Российской Федерации составило 29 человек.

Ранее стало известно, что Явлинский не будет участвовать в выборах президента России.

Все новости на тему:
Выборы президента России 2024
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами