Явлинский не будет участвовать в выборах президента России

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский не будет участвовать в выборах президента Российской Федерации в марте 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Вероятно, Григорий Алексеевич не будет участвовать», - сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах президента РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 16 декабря участники группы единогласно поддержали Путина. Сбор подписей граждан в его поддержку начнется 23 декабря. Если политик одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Выдвижение кандидатов от всех партий проходит с 7 декабря до 1 января, самовыдвижение — до 27 декабря.

23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время съезда в Москве поддержали выдвижение кандидатом в президенты Путина.

Ранее в ЦИК сообщили, что число желающих стать кандидатами в президенты Российской Федерации составило 29 человек.