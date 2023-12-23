В КПРФ заявили о поддержке выдвижения Харитонова кандидатом в президенты РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что команда партии единодушно поддерживает депутата Николая Харитонова в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2024 году. Его слова передает ТАСС.

«У Николай Михайловича блестящий опыт, наша команда единодушно его поддержала. И съезд в соответствии с законом тайным голосованием его тоже поддержит», — сказал Зюганов.

20 декабря РИА Новости со ссылкой на президиум Центрального комитета КПРФ сообщало, что депутат Государственной думы Николай Харитонов может быть выдвинут кандидатом на выборы президента России от КПРФ.

До этого стало известно, что депутаты от КПРФ Николай Харитонов и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев станут кандидатами на выборах президента России в 2024 году.

Коммунисты предполагают провести съезд 23 декабря, в ходе которого будет выбран собственный кандидат — источник «Ведомостей» утверждает, что им бы мог стать депутат Госдумы всех созывов и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Ранее фракция «Новые люди» сообщила о предстоящей встрече с Путиным.