В России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Сбор подписей в поддержку кандидатуры президента Российской Федерации Владимира Путина на выборах проходит в выездном формате в новых регионах. Об этом заявил заместитель главы исполкома Народного Фронта Борис Подольный, слова которого передает РИА Новости.

«В силу своей специфики в четырех новых субъектах в основном выездным образом собираются. Людей, которые хотят оставить подписи в новых регионах очень много, но собирать людей в кучи небезопасно, поэтому стараемся там работать выездным образом», — сказал Подольный.

22 ноября Центральная избирательная комиссии (ЦИК) РФ приняла постановления, утверждающие список документов, которые должны будут предоставить в ЦИК кандидаты на пост президента России.

Совет Федерации на пленарном заседании назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года.

Действующий президент России Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 16 декабря участники группы единогласно поддержали Путина. Если политик одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее сенатор назвал выборы президента важным событием для россиян.