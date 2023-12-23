Россия отказалась финансировать созданный США комитет в ОЗХО

Выплата регулярного взноса в бюджет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) — обязательство каждого государства — участника Конвенции о запрещении химического оружия, однако Россия не будет участвовать в финансировании одного комитета, навязанного Соединенными Штатами. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» Группы по расследованию и идентификации, которая ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада», — сказала Захарова.

Она также напомнила, что в конце ноября РФ не удалось переизбраться в исполнительный совет ОЗХО. При этом Россия собирается и дальше играть самую активную роль на площадке этой организации вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками.

До этого пресс-служба МИД РФ назвала «избирательной экзекуцией» голосование, по итогам которого Российская Федерация лишилась места в исполнительном комитета Организации по запрещению химического оружия.

В Совфеде отмечали, что исключение России из ОЗХО — это попытка выжить страну из организации, что отвечает намеченному противниками РФ курсу.. По мнению сенатора Григория Карасина, эта организация крайне важна с точки зрения международной безопасности, поэтому Россию и хотят выжить именно из нее.

Ранее в ОЗХО заявили о применении химоружия Киевом.