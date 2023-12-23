Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия отказалась финансировать созданный США комитет в ОЗХО

Захарова заявила, что РФ удержит часть взноса в ОЗХО для созданного США комитета

close
100%
Yves Herman/Reuters

Выплата регулярного взноса в бюджет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) — обязательство каждого государства — участника Конвенции о запрещении химического оружия, однако Россия не будет участвовать в финансировании одного комитета, навязанного Соединенными Штатами. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса, которая отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» Группы по расследованию и идентификации, которая ведет незаконную деятельность в интересах коллективного Запада», — сказала Захарова.

Она также напомнила, что в конце ноября РФ не удалось переизбраться в исполнительный совет ОЗХО. При этом Россия собирается и дальше играть самую активную роль на площадке этой организации вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками.

До этого пресс-служба МИД РФ назвала «избирательной экзекуцией» голосование, по итогам которого Российская Федерация лишилась места в исполнительном комитета Организации по запрещению химического оружия.

В Совфеде отмечали, что исключение России из ОЗХО — это попытка выжить страну из организации, что отвечает намеченному противниками РФ курсу.. По мнению сенатора Григория Карасина, эта организация крайне важна с точки зрения международной безопасности, поэтому Россию и хотят выжить именно из нее.

Ранее в ОЗХО заявили о применении химоружия Киевом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами