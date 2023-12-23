В США назвали виновника атак хуситов в Красном море

В США считают, что Иран был «глубоко вовлечен» в подготовку атак йеменских хуситов на коммерческие суда в Красном море. Об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявил, что иранская сторона предоставила хуситам нужные разведывательные данные. По его словам, это согласуется с тем, что Иран долгое время предоставлял хуситам финансовую помощь и поощрял их дестабилизирующие действия в Красном море.

По данным The Wall Street Journal, хуситы также получают от иранских военизированных формирований оружие, в частности беспилотные летательные аппараты и ракеты. Один из собеседников газеты отметил, что у йеменских боевиков нет радиолокационной технологии, с помощью которой можно нацеливаться на суда, поэтому им требуется помощь Тегерана, чтобы ракеты попросту не падали в воду.

Иран свою причастность к деятельности хуситов категорически не признает. Представитель последних заявил WSJ, что они не нуждаются в помощи иранцев.

«Странно приписывать все Ирану, как будто они самая могущественная держава в мире. У нас есть разведывательные службы, которые хорошо зарекомендовали себя за годы агрессии против нас», — сказал собеседник издания.

С начала палестино-израильского конфликта в Красном море участились нападения хуситов на грузовые корабли. В частности,19 ноября боевики захватили принадлежащее израильскому бизнесмену Аврааму (Рами) Унгару грузовое судно «Galaxy Leader» с находившейся на борту командой из 22 человек.

17 декабря Пентагон направил авианосную ударную группу в Аденский залив в свете последних нападений правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) на корабли в Красном море.

Ударная группа во главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower была переброшена из Персидского залива в Аденский залив у побережья Йемена, чтобы поддержать потенциальный ответ США на атаки хуситов на коммерческие суда.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.