Небензя рассказал, почему Россия не наложила вето на резолюцию СБ ООН по Газе

Постоянный представитель РФ при Организация Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Российская Федерация не наложила вето на новую гуманитарную резолюцию Совета Безопасности ООН по сектору Газа, поскольку солидарна с арабскими странами, передает ТАСС.

«Если бы этот документ не был поддержан рядом арабских государств, мы бы, безусловно, его заветировали», — сказал он после голосования.

Как указал постпред, несколько стран, в том числе арабские страны, «отозвали свое соавторство». По его словам, Россия «неизменно исходит из того, что арабский мир сам способен принимать решения и нести за них всю полноту ответственности».

«Это единственная причина, по которой мы не стали блокировать данный документ», — добавил дипломат.

22 декабря Совбез ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и палестинской радикальной группировки ХАМАС поспособствовать в доставке гуманитарной помощи сектору Газа.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

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