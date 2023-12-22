Журналист рассказал о подготовке США к подрыву «Северного потока» до начала СВО

Соединенные Штаты готовили подрыв газопровода «Северный поток» за недели до начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом в статье на платформе Substack написал американский журналист Сеймур Херш.

По словам журналиста, цель подрыва изначально могла заключаться в сдерживании России, чтобы она не начала спецоперацию. Однако ЧП на «Северных потоках» случилось в сентябре 2022 года, поэтому в итоге Вашингтон, вероятно, перенацелился на Германию, которую воспринимали слабым звеном в коалиции стран, поддерживающих Киев.

Когда Россия, несмотря на угрозы США уничтожить трубопровод, все же начала СВО, «американской команде в Норвегии приказали продолжать работу и найти способ довести ее до конца», утверждает журналист.

20 декабря стало известно, что прокуратура ФРГ продолжает расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», но его подробностей приводиться не будет.

18 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает правдоподобной версию об участии спецслужб западных стран в подрыве «Северных потоков».

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что прокуратура Дании отказала России в правовой помощи в расследовании диверсий на «Северных потоках».

Ранее Владимир Путин назвал вероятных виновников подрыва «Северных потоков».